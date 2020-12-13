أسعار النفط العالمية في 2021 قد تتخطى 60 دولارا للبرميل

وقال جاكوبسن: "في عام 2021، نتوقع نطاقا يتراوح بين 40 و 60 دولارًا مع إمكانية الزيادة إذا تخطى النمو الاقتصادي العالمي توقعات معظم الاقتصاديين".
وأشار أيضا إلى أن دور منظمة "أوبك" سينخفض على المدى الطويل.
يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلا، أيار وحزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأشار أيضا إلى أن دور منظمة "أوبك" سينخفض على المدى الطويل.
يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلا، أيار وحزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.
ومن المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز إلى كانون الأول.
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