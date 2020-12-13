المالية تعلن اطلاق الرواتب لشهر كانون الاول

اعلنت وزارة المالية، الاحد، عن اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته الخليج 365 أنه "تم اطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الاول".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون العجز المالي لتأمين رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة من العام الجاري.