"ذو القرنين" في قبضة إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن الإندونيسية أريس سومارسونو الملقب بـ"ذو القرنين" أحد قادة الجماعة الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة المتورط في هجوم بالي عام 2002.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة، التي تسعى إلى إقامة ما يسمى بـ"دولة الخلافة" في جنوب شرق آسيا، تقف وراء تفجيرات عام 2002، والتي أسفرت عن مقتل 200 شخص في جزيرة بالي السياحية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، أحمد رمضان، في بيان إن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض يوم الخميس على "ذو القرنين"، أحد القادة في هجوم بالي.

ويعتقد أن "ذو القرنين" متورط في صنع القنابل التي استخدمت في هجمات بالي، وفي تفجيرات فندقي (جيه.دبليو ماريوت) و(ريتز كارلتون) في العاصمة جاكرتا عام 2009 ما أدى لمقتل 9 أشخاص.



وكان الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المسلحة بارا ويجايانتو، قد ألقي القبض عليه أيضاً عام 2019.