شرطة أبوظبي تطور خدمة تفعيل الملف المروري الملغى تلقائياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طورت شرطة أبوظبي خدمة إعادة تفعيل الملف المروري الملغى تلقائياً للأفراد وذلك عبر موقعها الالكتروني.



ويكون التفعيل بعد ستة أشهر من آخر موعد في حال عدم إجراء أية عملية في طلب الفحص للحصول على رخصة القيادة بالإضافة إلى فحص النظر.

وبموجب الخدمة يمكن للمتعاملين الراغبين بفتح ملف مروري التسجيل في الدورات التدريبية النظرية والعملية للحصول على #رخصة القيادة.

ويشترط لفتح الملف المروري توفير وثيقة #الهوية الإماراتية، واجتياز الفحص الطبي، وأن يكون المتقدم للحصول على الخدمة ضمن السن القانوني، ومصدر الإقامة إمارة أبوظبي.

وتهدف عملية تطوير خدمة فتح ملف مروري إلى تحسين الجودة وسرعة إنجاز المعاملات وزيادة رضا المتعاملين بالخدمات الشرطية.