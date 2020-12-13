شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات أمام البيت الأبيض.. والمجمع الانتخابي يصادق لبايدن غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

تظاهر آلاف الأمريكيين، السبت، في شوارع واشنطن دعماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاتهاماته بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، دون أن يكترثوا لرفض المحكمة العليا طعون ترامب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصة لإبطال نتيجة الانتخابات، في حين سيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواته رسمياً، الاثنين، لاختيار الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتجمع الآلاف في ساحة «فريدوم بلازا» القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى.

واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب، أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين. وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقاً باعتقال ستة أشخاص. وظهر بين المؤيدين لترامب بعض الأشخاص الذين ارتدوا زياً عسكرياً وسط هتافات «أربع سنوات أخرى» للرئيس. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 8 جرحى، بينهم 4 طعناً.

التظاهرة كانت كبيرة إلى حد ما، لكن أقل من تلك التي خرجت قبل نحو شهر عندما تجمع نحو 10 آلاف شخص بالقرب من البيت الأبيض لدعم الرئيس. وقال لوك ويلسون المتظاهر الستيني الذي جاء من ولاية أيداهو الغربية: «لن نستسلم».

وأضاف ديل كويك الذي يواظب على المشاركة في التجمعات المؤيدة لترامب: «أعتقد أن ظلماً كبيراً قد لحق بالشعب الأمريكي»، قبل أن يُلوِّح بلافتة تدافع عن حق اقتناء السلاح.

وصادقت جميع الولايات الآن على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض هو 270 صوتاً. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواته رسمياً، الاثنين.

لكن المتظاهرين أصروا كما يفعل ترامب بشكل متكرر، على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات، كما أشار بعضهم إلى «تدخل أجنبي» و«برنامج إلكتروني» قام بمحو ملايين الأصوات للرئيس.

وقالت سوزان بومان البالغة 62 عاماً من ولاية فيرجينيا: «هذه ليست جمهورية موز. نحن بحاجة لإصلاح نظام الانتخابات». ومن بين الذين خطبوا في المتظاهرين مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بكذبه بشأن اتصالاته مع الروس، لكن ترامب منحه مؤخراً عفواً رئاسياً.

وكتب ترامب على «تويتر» السبت: «عجباً! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة» الانتخابات، مضيفاً: «لم أكن على علم بهذا، لكنني سأذهب لرؤيتهم».

وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الأبيض وحلقت فوق الحشد الذي كان يردد النشيد الوطني، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.