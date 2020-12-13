شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيكاه تعترف ببيع الصور العائلية للصحف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اعترفت ريبيكاه زوجة نجم ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي ببيع صورها وصور العائلة للصحف وذلك على هامش جلسات المحكمة في قضيتها مع كولين زوجة واين روني اسطورة مانشستر يونايتد ومدرب ديربي كاونتي المؤقت حالياً، وقالت كولين في جلسة المحكمة إن ريبيكاه ألحت على زوجات وخطيبات لاعبي منتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018 من أجل التقاط صورة جماعية وأن ريبيكاه لم تبلغ الأخريات بأنها اتفقت مع «بابراتزي» (مصور مشاهير) ليكون خارج الفندق للتصوير وتم بيع الصورة لصحيفة بريطانية مقابل مبلغ من المال تم دفعه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لريبيكاه وأنها تعاقدت مع عدد من الشركات للترويج لشخصيتها في الأوساط الاجتماعية.

ونفت ريبيكاه اتفاقها مع المصور ونفت تلقيها أي مقابل مالي لكنها اعترفت بتعاقدها مع شركات لتصويرها أو تصوير أفراد عائلتها أو حيواناتهم الأليفة مقابل نسبة من المال.

وتتهم ريبيكاه طرفاً ثالثاً في تسريب أخبار كولين في قضية «واجاثا كريستي» واستدعت للشهادة اثنتين من زوجات اللاعبين هما دانييل لويد، زوجة جيمي أوهارا نجم توتنهام السابقة، وداون وارد زوجة لاعب الكرة آشلي وارد لأنهما يتابعان مثلها حساب كولين الخاص على إنستجرام.

وتطالب ريبيكاه بتعويض بقيمة مليون استرليني نظير تشويه سمعتها فيما تصر كولين على وقوع غريمتها في الفخ بعد نشر أخبار كاذبة تظهر حصرياً لريبيكاه مثل استئناف كولين عملها في التلفاز والسفر للمكسيك لتحديد جنس المولود الجديد ودخول مياه الأمطار لقبو المنزل،في المقابل يؤكد فريق ريبيكاه القانوني أن حساب كولين الخاص يتابعه 367 شخصاً بضمنهم اصدقاء وصحفيون وناشرو صحف صفراء وأن توجيه كولين اصبع الإتهام لريبيكاه كان بعد نشر قصة فيضان القبو التي نشرتها كولين على حسابها في تويتر وفيسبوك والجميع علم بها وأن ريبيكاه زوجة نجم مشهور ولا تحتاج للحصول على المال مقابل نشر قصص كولين وزوجها روني.