شكرا لقرائتكم خبر عن باتمان وتشيلسي والريال في مكتب مورينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نشر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صورتين من داخل مكتبه في توتنهام عبر حسابه في «انستجرام»، ورغم العداوة بين توتنهام وتشيلسي لم يستطع النادي اللندني منع مورينيو من تعليق صور فوزه بالألقاب مع البلوز الذي دربه مرتين، أو الصورتين اللتين فوق لوحة التكتيك: الأولى هي لأول موسم للبرتغالي في الدوري الإنجليزي وفوزه بلقب البرمييرليج موسم 2004-2005 بفارق 12 نقطة عن أرسنال مع ابنته ماتيلد وابنه زوكا، والثانية وهو يقبل كأس يوروبا ليج عام 2017 وهو يدرب لمانشستر يونايتد.

وعلى مسافة من الصورتين صورة أخرى له مع نجوم ريال مدريد وهم يرفعونه على الأعناق وصورة أخرى لاحتفاليته الشهيرة على خط التماس في فريقه الحالي توتنهام.

وشعار باتمان «الرجل الوطواط» يزين كرسي الـ«سبيشال ون» لأنه يرى أنه مثل الشخصية الكارتونية الشهيرة ينقذ الفرق في الأوقات الصعبة ويدفعها نحو النجاح والأهم من ذلك كله ابتسامة مورينيو النادرة وتواضعه وهو متصدر الدوري الإنجليزي حالياً.

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