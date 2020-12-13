شعراوي: المالية توافق على تعزيز ميزانية صندوق التنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم - إنه قد تم استنفاد مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالي الحالي في الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر، لافتاً إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وإيرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

وأوضح شعراوى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأيضا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكثر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لتنفيذ مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

وقال إن صندوق التنمية المحلية قد وافق حتى 30 نوفمبر الماضى على تمويل 1585 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بإجمالي قروض 14.8 مليون جنيه بجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضي في تمويل المشروعات إذ نفذت 303 مشروعات باستثمارات 4 ملايين جنيه، تليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 258 مشروعاً بإجمالي استثمارات 2.2 مليون جنيه، والغربية بـ217 مشروعاً باستثمارات 1.9 مليون جنيه، ومحافظة سوهاج بـ213 مشروعاً باستثمارات 1.7 مليون جنيه وتليها محافظة الشرقية بـ135 مشروعاً باستثمارات 1.6 مليون جنيه .

وشدد شعراوى على دور الصندوق المهم والحيوي في دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجاً إذ بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضى نحو 69.9 % .