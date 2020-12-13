منظمة الصحة العالمية: 12 ألف وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تسجيل نحو 12 ألف حالة وفاة و656 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المنظمة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الاخبارية، الأحد - أن حصيلة ضحايا كورونا في العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11868 وفاة و656181 إصابة جديدة.

وأشارت الى أن أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات تعود إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في العالم منذ بداية الجائحة، حسب بيانات المنظمة، 69 مليونا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة منها 656 ألفا و181 حالة وفاة.