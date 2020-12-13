قتيلان في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

سيف اليزيد - أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين أخرين إثر وقوع انفجار في المدينة صباح اليوم.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن المتحدث باسم الشرطة فردوس فارمارز إن الانفجار وقع الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من فندق في مدينة كابول، عقب انفجار عبوة ناسفة مغناطسية كانت مثبتة بسيارة.

ولم يفصح المتحدث عن تفاصيل حول هوية الضحايا.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة أخرين بعد ضرب عدة صواريخ لمناطق مختلفة من العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح أمس السبت، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.

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