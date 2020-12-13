الحرس الثوري يستغل “ثغرة” مصرفية لتمويل “نفسه” وأذرعه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 9:11 صباحًا

فضائح النظام الايراني تتوالى فصولاً، وآخرها ما كشفت عنه قناة إيران الدولية من استغلال الحرس الثوري الإيراني ثغرة في النظام المصرفي الإيراني لإعادة تمويل نفسه واستخدام الأموال لتمويل الإرهاب.

وذكرت القناة الفارسية المستقلة في تحقيق استقصائي حصري، نشرته جيروزالوم بوست، أن الحرس الثوري يتلاعب بالبنك المركزي الإيراني ويقوم بتمويل نفسه عبر شراء العملات الأجنبية بأسعار مخفضة.

وتعاني إيران من ضغوط اقتصادية هائلة بسبب العقوبات الأميركية.

وتزايدت تلك الضغوط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018.

وقال أحد كبار المسؤولين في النظام المصرفي الإيراني للقناة التلفزيونية، من دون ذكر اسمه، إن الحرس الثوري الإيراني ينتحل صفة مقرضي الأموال لشراء “عشرات الملايين من الدولارات واليورو” من المصدرين بسعر السوق السوداء، عبر عملية تسمى “نعمة”.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه منذ آذار تم تضخيم عملات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار، وبيعها عبر نظام “نعمة”، حسب التقرير.

والمكاسب التي يجنيها عبر هذه العملية يتم تحويلها إلى فيلق القدس الإيراني المسؤول عن أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس في قطاع غزة.

ويندد إيرانيون بصرف تلك الأموال على جماعات خارجية متهمة بالإرهاب في حين يعاني المواطنون من أبسط مقومات العيش، وذلك بحسب “الحرة”.