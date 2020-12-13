دراسة تفضح العلاقة الحرام بين ايران والاخوان

الأحد 13 ديسمبر 2020

كشفت دراسة صادرة عن المكتب العربي الأوروبي للأبحاث والاستشارات السياسية، بعنوان "إيران والتنظيمات السنية المتطرفة: الغاية تبرر الوسيلة" عن العلاقات الخفية بين ايران والجماعات السنية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الارهابية.



وبدات الدراسة بالقاء الضوء علي صفقة الحرام بين تنظيم "داعش" وحزب الله البناني" في أكتوبر 2017، وقالت الدراسة أثارت مسألة قافلة داعش المنسحبة من الحدود اللبنانية وتعاطف حزب الله الإنساني معها تساؤلات عن حقيقة العلاقة بين التنظيمين الإرهابيين وهما المتناقضان ظاهريا من الناحية المذهبية والعقائدية، والمتقاتلان في الكثير من مناطق القتال في سوريا.

وتابعت الدراسة ان المسألة تعود إلى أبعد من الأزمة السورية وحتى العراقية، وهما الساحتان اللتان ظهر فيهما تنظيم داعش ( الدولة الإسلامية في العراق والشام) ، لا بل تتجاوز كل الحدود ، لأنها تشير إلى موقف سياسي إيراني، كرس منذ ثورة الخميني، مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ونقل النموذج الإيراني إليها، ومن أجل تحقيق هذه الغاية الإستراتيجية، يبرر الولي الفقيه الوسيلة، وهي التحالف مع الحركات المتطرفة والإرهابية داخل الطائفة السنية، باستخدام مخادع لشعار الوحدة الإسلامية.

جماعة الجهاد الاسلامي

واوضحت ان تاريخ العلاقات التي ربطت طهران بالتنظيمات السلفية والأصولية والتكفيرية الإرهابية في مقدمتها الجهاد الإسلامي في مصر والتي تعود العلاقات بين الجانبين منذ 1979، فقد سعت إيران بقوة منذ نجاح ثورة الخميني عام 1979 إلى توثيق صلاتها بالحركات الإسلامية في مصر وفي مقدمتهم جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد، وهو ما ظهر بقوة خلال زيارة وفد التنظيم الدولي للجماعة بقيادة رجل الأعمال يوسف ندا لطهران وتقديمه التهنئة للخميني بنجاح الثورة.

وواصلت إيران محاولات توثيق صلاتها بالجماعة الإسلامية، إلا أن هذه المساعي لم يكتب لها النجاح بسبب الشكوك والمخاوف من قبل الجماعة من الأجندة الطائفية لحكام إيران بشكل حجَم من هذه العلاقات، إلا أن إيران سعت وعبر مخابراتها والحرس الثوري لتوثيق صلاتها مع جماعة الجهاد مستغلةً وجود نوافذ لعلاقات قديمة مع عدد من رموزها.

تتعدد أواصر العلاقة بين ايران والإخوان المسلمين بجميع فروعها في البلدان العربية حيث تنتشر هذه الجماعة المتطرفة في دول عديدة من العالم.

للإخوان المسلمين علاقة وطيدة بإيران، ولم تكن ثورة الربيع العربي بمصر إلا إزالة القناع حيث أظهر الإخوان حقيقة علاقاتهم بإيران.