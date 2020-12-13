البرلمان اليمني يعلن ترتيبات وموعد إنعقاده في عدن

الأحد 13 ديسمبر 2020

ناقش اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان سعيد البركاني، أمس السبت، الخطوات والترتيبات لانعقاد اجتماعات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل أجهزته وأدواته الدستورية كاملة، بعد أكثر من عام على انعقاد أولى جلساته بمدينة سيئون، محافظة حضرموت.



وأكدت الهيئة في الاجتماع على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون لرص الصفوف وتوحيد الجهود لإعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة وعمل جميع الهيئات والمؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن والارتباط بالمواطن والتخفيف من معاناته، والحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري واليمن الاتحادي.

وباركت الهيئة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الأمني والعسكري وتشكيل الحكومة، وثمنت الهيئة روح التعاون من جميع الأطراف لاستكمال الانسحابات وإعادة تمركز القوات من محافظتي ابين وعدن وفقا للخطط المتفق عليها.

وأقرت الهيئة استكمال الترتيبات اللازمة لانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن مباشرة عقب إعلان الجكومة خلال الأيام القادمة بعدن.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لقيادة المملكة العربية السعودية على روح البذل والصبر لتوحيد صف الأخوة ونبذ الفرقة.

وأشادت بدور الفرق الميدانية السعودية للفصل بين القوات والاشراف على تنفيذ الانسحابات، وثمنوا مواقف الرئيس عبدربه منصور هادي وإخوانه في المجلس الانتقالي للتعاون وتغليب المصلحة الوطنية.

ونوهت بأن الضرورة تقتضي توفير كافة الامكانيات لدعم الجبهات بما يمكنها من التصدي للاعتداءات الحوثية واستعادة المبادرة لتحرير كافة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية وصولا الى العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع آمال شعبية واسعة لانفراجة سياسية حقيقية خلال الايام القادمة.