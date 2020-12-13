شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين أخرين إثر وقوع انفجار في المدينة صباح اليوم.
ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن المتحدث باسم الشرطة فردوس فارمارز إن الانفجار وقع بالقرب من فندق باروان في مدينة كابول، عقب انفجار عبوة ناسفة مغناطسية كانت مثبتة بسيارة تويتا لاند كروزر.
ولم يفصح المتحدث عن تفاصيل حول هوية الضحايا.
ولم تعلن بعد أي جماعة بما في ذلك طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.
ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة أخرين بعد ضرب عدة صواريخ لمناطق مختلفة من العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح أمس السبت، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.
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