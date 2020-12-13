شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 12 ديسمبر كانون الأول صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق .

وأضافت اللجنة في بيان أن من بين الحالات الجديدة خمس حالات منقولة محليا و19 إصابة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 17 حالة في اليوم السابق .

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم السبت 86725 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.