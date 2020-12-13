من بغداد الى باريس.. أحد مليء بالمباريات المثيرة



14:00 أربيل x نفط ميسان

14:00 زاخو x الكهرباء

14:00 القاسم x الحدود

16:15 الزوراء x الصناعات الكهربائية

10:30 الشرطة x النجف 14:00 امانة بغداد x نفط البصرة14:00 أربيل x نفط ميسان14:00 زاخو x الكهرباء14:00 القاسم x الحدود16:15 الزوراء x الصناعات الكهربائية10:30 الشرطة x النجف دوري أبطال آسيا

13:00 أولسان هيونداي x فيسيل كوبي

الدوري الإنجليزي

15:00 ساوثهامبتون x شيفيلد يونايتد

17:15 كريستال بالاس x توتنهام

19:30 فولهام x ليفربول

22:15 آرسنال x بيرنلي

22:15 ليستر سيتي x برايتون الدوري الإسباني

16:00 ريال سوسييداد x إيبار

18:15 ريال بيتيس x فياريال

20:30 إلتشي x غرناطة

23:00 برشلونة x ليفانتي

الدوري الإيطالي

14:30 كالياري x إنتر ميلان

17:00 أتالانتا x فيورنتينا

17:00 بولونيا x روما

17:00 نابولي x سامبدوريا

20:00 جنوى x يوفنتوس

22:45 ميلان x بارما 14:30 كالياري x إنتر ميلان17:00 أتالانتا x فيورنتينا17:00 بولونيا x روما17:00 نابولي x سامبدوريا20:00 جنوى x يوفنتوس22:45 ميلان x بارما الدوري الألماني

17:30 أوغسبورغ x شالكه

20:00 بايرن ليفركوزن x هوفنهايم الدوري الفرنسي

15:00 نيس x رين

17:00 ستاد بريست x ستاد ريمس

17:00 لوريان x نيم أولمبيك

17:00 نانت x ديغون

17:00 ستراسبورغ x ميتز

19:00 ليل x بوردو

23:00 باريس سان جيرمان x ليون

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