وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، يوم الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية منه، تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.
ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأمريكي يعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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