نهيان بن مبارك: محمد بن زايد قدوة في العطاء والتكافل بين البشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن اجتماع المجلس الذي عقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقال الشيخ نهيان بن مبارك: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يجسد لنا جميعاً من خلال جهوده وإنجازاته الرائدة في تنمية المجتمع ورفعة الإنسان ومن خلال حرصه واهتماماته بمسيرة التقدم والنماء في الإمارات نموذجاً ملهماً وقدوة حسنة في تعزيز أسمى قيم العطاء الإنساني والتكافل بين البشر في سبيل تحقيق الخير للجميع.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الدكتور خليل محمد شريف فولاذي والدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري وطلال شفيق عبدالله الذيابي وسعيد سلطان بن راشد الظاهري ومحمد تاج الدين القاضي، بالإضافة إلى أحمد محمود محمد فكري مدير عام الصندوق بالإنابة.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أن برامج صندوق الوطن له مردود كبير على أبنائنا وبناتنا وإننا نعتز بكوننا معكم في هذا الصندوق والذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كل اهتمام ويعبر عن انتمائنا وولائنا للوطن ومساهمتهم في تمكين أبناء وبنات الوطن على مواجهة كل هذه التغيرات المتسارعة في هذا العالم المتغير.

وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود من أجل إنجاح أهداف الصندوق المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة والمشاركة في تبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تخدم العملية التنموية في الدولة.

اعتمد مجلس إدارة صندوق الوطن خلال الاجتماع استراتيجية الصندوق للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك استكمالاً لرؤية ورسالة الصندوق لتمكين مواطني الدولة والمجتمع من المساهمة في تقدم الوطن من خلال إتاحة الفرص لهم للنمو والتطور بأقصى طاقاتهم وإمكاناتهم وذلك من خلال مجالات رئيسية، منها «اكتشاف ورعاية الموهوبين لتحقيق أقصى إمكانياتهم وتعزيز لغة البرمجة».