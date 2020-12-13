فرنسا تقترب من تسجيل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت فرنسا 13947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة إلى مليونين و365 ألفا و319 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء السبت.



وسجلت فرنسا 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 57761

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