شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 211 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104710 أشخاص حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 121089 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6898 حالة وفاة.