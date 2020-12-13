شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحرائق.. أستراليا تستعد لفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

استعد آلاف لفيضانات على الساحل الشرقي لأستراليا، الأحد، مع إغلاق شواطئ وحث السلطات الناس على تحصين منازلهم بأكياس من الرمل، وذلك بعد أيام من حرائق الغابات التي هددت أحد مواقع التراث العالمي في أستراليا.

ومع هطول أمطار بلغ ارتفاعها 475 مليمتراً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أصدر مكتب الأرصاد الجوية «تحذيراً من الطقس السيىء» في المنطقة الحدودية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وهي منطقة مكتظة بالسكان تشمل مدينة برسبين عاصمة ولاية كوينزلاند.

وتم قبل أسبوع إخلاء جزيرة فريزر القريبة بسبب حرائق الغابات مما بدد الآمال في أن يؤدي سقوط المطر إلى جعل الحرائق الموسمية أقل خطورة من العام الماضي. ووجهت السلطات تحذيراً بشأن جزيرة فريزر، أكبر جزيرة رملية في العالم من الفيضانات شمل حث قائدي المركبات على تجنب الطرق التي ارتفعت المياه فيها بالفعل.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحرائق.. أستراليا تستعد لفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.