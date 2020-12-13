شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «رويترز»

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بـ«كوفيد ـ 19» في 12 ديسمبر/كانون الأول، صعوداً من 13 إصابة في اليوم السابق. وأضافت اللجنة في بيان، أن من بين الحالات الجديدة خمس إصابات منقولة محلياً، و19 إصابة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ حتى السبت 86,725 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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