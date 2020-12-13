شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تكشف النقاب عن خطتها للتطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو: «رويترز»

كشفت الحكومة البرازيلية، السبت، النقاب عن خطتها التي طال انتظارها للتطعيم ضد وباء «كوفيد ـ 19» بهدف مبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص أو نحو ربع السكان في النصف الأول من عام 2021.

وقالت وزارة الصحة في وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا، التي أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة، إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة للتطعيم في البداية للفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينها العاملون في القطاع الصحي وكبار السن، ومجتمعات السكان الأصليين.

وتقول الخطة إن 70% من السكان أو نحو 148 مليوناً من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليوناً، بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار الفيروس. ولا تُغطي الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط.

ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التي تحتاج إليها من اللقاح.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في عدد الوفيات بفيروس «كورونا» عالمياً بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 180 ألف وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إن البلاد سجلت 43,900 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و686 وفاة جراء «كوفيد ـ 19». وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و880,127 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181,123.