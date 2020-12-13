شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في ألمانيا 1.32 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى مليون و320716 بعد تسجيل 20200 حالة جديدة. وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787 بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

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