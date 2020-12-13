شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مانشستر سلبي وتشيلسي يُفرِّط في اعتلاء الصدارة مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج يونايتد وجاره سيتي حبيبين من ديربي مانشستر المخيّب للآمال، وذلك على ملعب «أولد ترافورد» بعدما انتهى الأمر بتعادل سلبي، في مباراة لم ترتق إلى مستوى التطلعات في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، فيما فرّط تشيلسي في فرصة الارتقاء إلى الصدارة مؤقتاً، بسقوطه أمام مضيفه إيفرتون بهدف نظيف.

وتجمد رصيد النادي اللندني عند 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ليفربول وتونتهام المتصدرين، اللذين يلعبان الأحد، وقد يخسره في حال فوز ليستر سيتي (21) على برايتون في ختام المرحلة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن يونايتد الثامن ويتقدمان سيتي التاسع بنقطة.

يذكر أن سيتي ويونايتد يمتلكان مباراة مؤجلة.

ودخل يونايتد اللقاء بعد خروج مخيّب للآمال من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بخسارته أمام لايبزيج الألماني 2-3. وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير يتطلع إلى إزالة بعض الضغط عن كاهليه وتعويض الخيبة الأوروبية من بوابة الديربي، بعدما فشل فريقه في حصد نقطة واحدة من آخر مباراتين قاريتين، كانت كفيلة بوضعه في الدور ثمن النهائي.

أما من جهة أخرى، فقدم سيتي مستويات رائعة في دوري الأبطال وتصدر مجموعته بخمسة انتصارات وتعادل.

أفضل أداء ضد سيتي

وقال سولسكاير الذي حقق الفوز في مباراتي الدوري الموسم الفائت على سيتي: «خلال الفترة التي أشرفت فيها على الفريق، هذا أفضل أداء قدمناه ضد سيتي. ليست أفضل نتيجة؛ بل أفضل أداء».

وتابع: «إنه تحد ذهني عندما يحصل ذلك (الخروج من دوري الأبطال). على الصعيد التكتيكي كنا ندرك أنهم سيسببون لنا المشاكل، ولكن كنا ممتازين دفاعياً. أما مع الكرة فلم نخلق عدداً كافياً من الفرص».

ووضع سيتي حداً لسلسلة من أربعة انتصارات متتالية ليونايتد في البرميرليج، فيما واصل الأخير نتائجه المتواضعة على أرضه، مكتفياً بفوز واحد مقابل تعادلين وثلاث هزائم في الدوري.

من جهته اعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب الضيوف الذين حافظوا على نظافة شباكهم للمباراة السادسة توالياً في جميع المسابقات، أن «الأمر الأهم هو أننا لم نتلق هدفاً. كانت لدينا فرص كافية للفوز، ولكن المباراة كانت متقاربة. علينا أن نتمتع بفاعلية أكبر في المقدمة».

وتابع: «يونايتد فريق قوي دائماً، هذا أولد ترافورد، ستكون نقطة جيدة للمستقبل».

وكان اللافت في المباراة هو مشاركة الدولي الفرنسي بول بوجبا أساسياً، بعدما بدأ المواجهة أمام لايبزيج على مقاعد البدلاء بعد يومين من تصريحات نارية لوكيله مينو ريولا، الذي كشف أن موكله «غير سعيد» في يونايتد، ويجب أن يغادر في فترة الانتقالات المقبلة.

ولم تشهد المباراة فرصاً كثيرة، حيث قدم الطرفان أداء دفاعياً عالياً.

وفشل يونايتد في التسجيل للمباراة الثالثة في الدوري على أرضه هذا الموسم، في حين فشل طوال الموسم الفائت (19 مباراة) في التسجيل في مباراتين فقط.

أما سيتي، فلم يسجل هدفاً خارج أرضه في البرميرليج منذ 242 دقيقة، وهي أطول فترة منذ وصول جوارديولا عام 2016.

إيفرتون يُلحق الخسارة الثانية بتشيلسي

وفي المباراة الأخرى، وضع إيفرتون حداً لسلسلة من تسع مباريات متتالية لتشيلسي من دون هزيمة في الدوري، بفوزه عليه بهدف نظيف بفضل الايسلندي جيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس السنغالي إدوار مندي، إثر عرقلته دومينيك كالفيرت لوين (22).

ومني فريق المدرب فرانك لامبارد بالخسارة الثانية في البرميرليج هذا الموسم منذ المرحلة الثانية على أرضه أمام ليفربول حامل اللقب، عندما لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

ورأى لامبارد أن فريقه لم يكن في وضعه المعتاد، «لقد كان اختباراً مهماً بالنسبة لنا، لم نتخط ذلك الاختبار، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل»، فيما حقق فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزه الثاني في مبارياته الأخيرة (مع مباراة اليوم)، بعد تعادل وخسارة، كما حقق إيفرتون فوزه الثالث توالياً في الدوري على أرضه ضد النادي اللندني للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقال أنشيلوتي عن تأثير وجود الجماهير في المدرجات بعدما حضر ألفا مشجع إلى غوديون بارك: «كان التأثير قوياً حقاً. دعمهم مهم حقاً، إنها بيئة مختلفة تماماً».

وعاد «توفيز» إلى سكة الانتصارات على أرضه في البرميرليج بعد سقوطه في آخر مواجهتين.

وبعد الهدف، رفع النادي اللندني إيقاعه وسدد ريس جيمس كرة رائعة من ضربة ثابتة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة (25)، قبل أن يقف القائم في وجهه بعد ثوان بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة (26).

وعلى الرغم من أن البلوز الذي ينتظر الاثنين، هوية منافسه في دوري الأبطال بعد تصدر مجموعته، استحوذ على الكرة في الشوط الثاني، فإنه لم ينجح في التسديد بين الخشبات الثلاث، في حين اعتمد «توفيز على المرتدات».

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيفرتون إثر عرقلة من بين تشيلويل على كافرت لوين، إلا أنه عدل عن قراره بعدما أشار الحكم الفيديو المساعد إلى وجود تسلل على الدولي الإنجليزي (64).

هدف بعد 20 ثانية

وعاد أستون فيلا إلى سكة الانتصارات بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، فيما حقق نيوكاسل الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه وست بروميتش.

وفي المباراة الأولى، سجل الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي الهدف الوحيد في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بعد فوز أول إثر هزيمتين متتاليتين، فيما مني ولفرهامبتون بالخسارة الثانية توالياً في ظل استمرار غياب مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس بعد الإصابة القوية في الرأس التي تعرض لها خلال الفوز (2-1) على أرسنال في المرحلة العاشرة.

وتجمد رصيد فريق المدرب البرتغالي نونو أسبيريتو سانتو عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المباراة الأخرى، حقق نيوكاسل نصره الثاني توالياً بفوزه 2-1 على ضيفه وست بروميتش.

وسجل الباراجوياني ميجيل ألميرون (1) ودوايت جايل (82) هدفي الـ«ماغبايز» فيما أحرز دارنل فورلونج (50) هدف الضيوف.

وجاء هدف ألميرون بعد 19,98 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف للنادي في البرميرليج بعد ألان شيرر ضد مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير 2003 (10,52 ث)، وفق موقع «اوبتا» للإحصاءات.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 17 نقطة في المركز 11، فيما بقي وست برومتيش وصيف القاع بـ6 نقاط.