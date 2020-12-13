شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا إلى الوصافة مؤقتاً بفوزه على موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مرسيليا فوزه السادس توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وارتقى إلى الوصافة مؤقتاً بفوزه السبت 2-1، على ضيفه موناكو في المرحلة الرابعة عشرة.

وافتتح لوريان توفان (5) التسجيل لأصحاب الأرض قبل أن يضاعف الأرجنتيني داريو بينيديتو التقدم (13)، فيما سجل وسيم بن يدر هدف فريق الإمارة (79 من ركلة جزاء).

وحقق فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش انتصاره السادس توالياً محلياً، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بنقطة، متقدماً بالفارق ذاته على ليل الثالث، وليون الرابع، ومونبلييه الخامس، الفائز على لنس 3-2.

ويحل ليون على سان جيرمان في ختام المرحلة، فيما يستضيف ليل فريق بوردو، الأحد.

ولكن اللافت أن مرسيليا الذي خرج من الباب الضيق من دوري أبطال أوروبا، بحلوله في ذيل المجموعة، سيكون قادراً على اعتلاء الصدارة في حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين.

من جهة أخرى، فرّط موناكو في فرصة دخول المربع الذهبي ومُني بهزيمة ثانية توالياً، سبقتها سلسلة من أربعة انتصارات، وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح توفان التسجيل بعدما وصلت الكرة إلى بينيتيدو على مشارف المنطقة، فتوغّل ورفع الكرة إلى الفرنسي غير المراقب الذي تابعها رأسية من مسافة قريبة (5).

ورد الأخير التحية لزميله عندما رفع كرة عرضية جميلة عن الرواق الأيمن، تابعها الأرجنتيني غير المراقب على القائم الثاني (على الطائر) في سقف الشباك (13).

وشهد الشوط الثاني سيطرة لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أثمر هدفاً متأخراً من ركلة جزاء لبن يدر، تحصل عليها بنفسه إثر عرقلة من توفان (79).

وفي مباراة أخرى، عاد مونبلييه إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على مضيفه لنس، بنتيجة 3-2 ليتقدم إلى المركز الخامس.

وتقدم مونبلييه عبر الإنجليزي ستيفي مافيديدي (16) قبل أن يضاعف البرتغالي بيدرو منديش النتيجة (26)، وقلص لنس النتيجة بهدف بالنيران الصديقة من السويسري جوناس اوملان (36)، قبل أن يعادل عن طريق جايال كاكوتا من الكونغو، إلا أن غايتان لابورد منح الفوز للضيوف (69).

وفرّط لنس في فرصة التقدم إلى المقاعد الأوروبية وبقي ثامناً بـ21 نقطة.