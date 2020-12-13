شكرا لقرائتكم خبر عن منع الاستحمام في مدينة سياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي طالب مجلس مدينة تاونسفيل الساحلية شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، جميع السكان والمقيمين التوقف عن استخدام المياه باستثناء الشرب والمرحاض، بعد انخفاض إمدادات المياه إلى مستويات منخفضة.

وطلب من الجميع التوقف عن استخدام المياه في الاستحمام وغسل الملابس والأطباق، أو الري، أو ملء أحواض السباحة، وغسل الأطباق، وذلك بسبب انكسار أنبوب قطره 1.3 وهو الأنبوب الرئيسي الذي يغذي محطة المعالجة في دوجلاس يوم الجمعة.

وكان موظفو المجلس في الموقع لتقييم مدى الضرر منذ أن بدأ التسريب وقام الفنيون بعزل الأنبوب لفحصه ومحاولة إصلاحه، وانضم إليهم عدد من الخبراء.

وتستخدم المدينة مياه الطوارئ للحفاظ على الإمداد الأساسي، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة إصلاحه عدة أيام و24 ساعة لملء خزانات الطوارئ.

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