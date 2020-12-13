شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في مجلس إدارة إعمار العقارية والعبار عضواً منتدباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة إعمار العقارية انتخاب محمد العبار عضواً منتدباً للشركة ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة كما تم انتخاب جمال بن ثنية رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد بن جاوه نائباً للرئيس، وذلك امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تحظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.

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