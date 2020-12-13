الهند تسجل 30 ألفاً و254 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 30 ألفاً و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 9 ملايين و857 ألفاً و29 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 291 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفاً و19 حالة.

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