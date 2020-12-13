مصر تسجل 478 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، مقارنة مع 464 إصابة و23 وفاة يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و 6898 حالة وفاة".

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