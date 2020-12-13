زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا

سيف اليزيد - قال جهاز الطوارئ المحلي في روسيا إن زلزالا بلغت شدته 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جمهورية الشيشان جنوبي روسيا.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع اصابات او اضرار.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الهزة وقعت صباح اليوم الأحد عند الساعة 0030 بتوقيت موسكو(2130 السبت بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال كان عند منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترا.

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