12 يوماً.. الشمس تغيب عن عاصمة أوروبية

منذ أول ديسمبر الجاري، لم تر مناطق سويدية عدة بينها العاصمة ستوكهولم الشمس، ولو لساعة واحدة، في ظل شتاء قاسٍ ونهار قصير. ووفق «إندبندنت» البريطانية (السبت)، لا يزال عداد معهد الأرصاد الجوية المحلي، الذي يرصد ساعات إشراق الشمس عالقاً عند نقطة الصفر. ويقول عالم المناخ في المعهد لينوس كارلسون: «مطلع ديسمبر كان مظلما.. أهالي ستوكهولم حرموا من الشمس منذ 12 يوماً.. ليعيد للذاكرة ما حدث عام 1934، حين غابت الشمس تماما عن المدينة طوال ديسمبر». ويضيف: «في ظل الأجواء الصعبة التي نعيشها بفعل كورونا، اضطررنا لإلغاء حفلات «يوم النور» التقليد السنوي الذي نقيمه في 13 ديسمبر من كل عام»