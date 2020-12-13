في يوم واحد: البرازيل تسجل 43900 إصابة جديدة بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 8:10 صباحًا, 13 ديسمبر 2020 م قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل سجلت 43900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 686 حالة وفاة جراء كوفيد -19 وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و781799 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179765

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