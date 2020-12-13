شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب الشيشان والان نبدء بالتفاصيل

قال جهاز الطوارئ المحلي في روسيا إن زلزالا بلغت شدته 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جمهورية الشيشان جنوبي روسيا. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع اصابات او اضرار. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الهزة وقعت صباح اليوم الأحد عند الساعة 0030 بتوقيت موسكو(2130 السبت بتوقيت جرينتش). وكان مركز الزلزال كان عند منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترا.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب الشيشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.