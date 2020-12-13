بولتون يستبعد إقدام ترامب على الترشح لانتخابات عام 2024





وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى. وقال بولتون في حوار بثته قناة "سي إن إن" أمس السبت: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيترشح مرة أخرى للانتخابات"، مضيفا أن "دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسي للمحافظة. المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية ... يبدو أن دونالد ترامب يتخيل نفسه غروفر كليفلاند التالي (الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة). لا أعتقد أنه سينجح".وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

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