اعلنت اللجنة المالية، الاحد، عن عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث بموازنة العام 2021.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية وتابعته الخليج 365، إنه "من المرجح التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل".
وأضاف السعيدي أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن أيضاً مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر المالية تكشف عن ما ستتضمنه موازنة 2021 بشأن التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.