شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط القانونية الواجب توافرها لترخيص شركة "البيع بالتقسيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" 7 شروط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل.

ونستعرض تفصيلا الشروط الواجب توافرها للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط "البيع بالتقسيط" علي النحو الآتي :

1- تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يتم دفعه بالكامل،علي ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنية.

2- أن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي مالم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركه.

4- أن يتوافر لدى شاغلي منصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

5- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

7- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.