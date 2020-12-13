روسيا تعلن عن انتهاك لاتفاق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 06:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف النار في إقليم ناغورني كاراباخ ، أعلن الجيش الروسي، السبت، حصول انتهاك للاتفاق ، الذي أنهى في نوفمبر المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في الإقليم .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان السبت: “تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 ديسمبر في منطقة غادروت”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الجيش الأرمني عن “اعتداءات” من أذربيجان على قريتي ختسابيرد وإن-تاخر اللتين بقيتا تحت سيطرة قوات إقليم ناغورني كاراباخ.

ونددت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان بـ”استفزازات” أرمنية، مؤكدة اتخاذ “الإجراءات المضادة المناسبة”. ووفقا لهذا المصدر فإن “وقف إطلاق النار يتم احترامه في الوقت الحاضر”.

وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية لوكالة أنباء ريا نوفوستي السبت “حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية”، لافتا إلى أن الطرفين دعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا عن انتهاك لوقف إطلاق النار في المنطقة منذ التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في 10 نوفمبر.

والسبت أيضا التقى الرئيسان المشتركان لمجموعة “مينسك” الفرنسي ستيفان فيسكونتي والأميركي أندرو شوفر مع الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو، ويتوقع أن يصلا الأحد الى يريفان.

وقادت المجموعة مفاوضات حول نارغورني كاراباخ منذ عقود، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى إبرام اتفاق حول الإقليم المتنازع عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات نارغورني كاراباخ أن ثلاثة من مقاتليها أصيبوا في هجوم شنته القوات الأذربيجانية.

وهاجمت القوات الاذربيجانية مقاتلين من الأرمن مساء الجمعة، أصيب “ثلاثة منهم في إطلاق النار الذي أعقب ذلك”، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في الإقليم.

توقف القتال في نارغورني كاراباخ، الذي أودى بحياة الآلاف من المعسكرين، بعد توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية برعاية موسكو في نوفمبر.

كذلك نشرت قوة سلام روسية قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.