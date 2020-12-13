العراق.. طائرات تركية تقصف «العمادية» في دهوك

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

استمراراً لمسلسل الانتهاكات التركية على العراق، قصفت طائرات تركية أمس، مناطق في إقليم كردستان.

وقالت مصادر محلية إن مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان تعرضت صباح السبت إلى قصف من قبل الطيران التركي. وأضافت أن «قضاء العمادية في محافظة دهوك هو الذي تعرض للقصف، ولم تُعرف إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا».

ويتعرض قضاء «العمادية» إلى قصف تركي بين الحين والآخر، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عدداً من المناطق بشمال العراق. وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وفي سياق آخر، ألقت الشرطة العراقية، أمس، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك بشمال شرق البلاد، حيث كان يعرض «أفلام ذبح» لترويع المواطنين خلال سيطرة «داعش» على مناطق بالمحافظة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، في بيان، إن المعتقل كان يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء.

وأضافت الوكالة أن «المعتقل كان يقدم هذه الفيديوهات عن طريق شاشة كبيرة في إحدى أسواق محافظة كركوك لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين، كما اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع آمرلي، وضُبط بحوزته أقراص ذاكرة عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد شرطة محافظة نينوى. وقال الرائد عبد الكريم العبيدي إن «سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، انفجرت ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة».

والأربعاء الماضي، اندلعت النيران في بئري نفط داخل حقل «خباز» بكركوك، بعد اعتداء، وصفته وزارة النفط العراقية بالإرهابي.

وفي بيان نشر على حسابه الرسمي على «تليغرام»، أعلن «داعش» المسؤولية عن الهجوم لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين، وإن الإنتاج لم يتأثر.

وذكر مسؤولون بقطاع النفط أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً.