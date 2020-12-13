شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تطبيق «اتفاق الرياض» يوحد الصف الوطني والان نبدء بالتفاصيل
وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»: إن هذه الجهود الأخوية النبيلة والصادقة امتداد لدور المملكة البنّاء في اليمن في كل المنعطفات والظروف.
وثمّن الإرياني دور «القيادة الحكيمة للرئيس هادي خلال مراحل الأزمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية».
كما ثمّن الدور الأخوي للأشقاء في المملكة بمساعدة اليمن، وإسناده لتجاوز هذه الأزمة، والذي هو محط تقدير وعرفان ورهان كل اليمنيين.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية.
ويوم الخميس، أعلن التحالف توافق المكوّنات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: تطبيق «اتفاق الرياض» يوحد الصف الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.