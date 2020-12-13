شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضها الطعن.. ترمب: المحكمة خذلتنا والان مع التفاصيل
وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز بايدن فيها. وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل 2، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا. يذكر أن المحكمة العليا رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في 4 ولايات. ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر يوم الإثنين، إذ من المتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.
في السياق، قال قضاة المحكمة العليا في حكم مقتضب، إن تكساس ليست لها صفة قانونية لرفع الدعوى.
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