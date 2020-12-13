الحوثي يعاقب المعلمين ويبتز المنظمات الأممية

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وأفادت مصادر يمنية بأن حامد منع منظمة «اليونيسف» من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين، مطالباً إياها بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لهم باستمرار صرف وتوزيع المبالغ سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين، وكذلك المبالغ المخصصة لترميم وتأهيل بعض المدارس. وقال مصدر تربوي لـ«الخليج 365»، إن المليشيا لم تكتف بوقف المساعدات بل أصدرت توجيهات إلى المراكز التعليمية تجبر جميع المعلمين على العمل مجاناً، مهددة من يرفض بالسجن وتوجيه تهم الخيانة والعمالة له. وأكد المصدر أن شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي وجه أيضاً بملاحقة المدرسين المتغيبين وعدم صرف مرتباتهم.
وكشفت إحصاءات حقوقية، أن 2500 مدرسة توقف التعليم فيها باليمن جراء عدم صرف المليشيا المرتبات وتحويل بعضها إلى ثكنات ومخازن للأسلحة، وحذرت من أن مستقبل مليوني طالب يمني في خطر.
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