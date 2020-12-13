شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الحكومة اللبنانية مؤجل إلى ما بعد عيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

عاد أمر تشكيل الحكومة اللبنانية، أمس السبت، إلى الدوران في دائرة التعقيد والحلقات المفرغة، وتراجعت احتمالات ولادتها قبل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، فيما يتوقع أن تكون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في 22 و23 من الجاري، رسالة إلى المعنيين تؤكّد تمسّكه بمبادرته لحلّ الأزمة اللبنانية، برغم كل ما تتعرّض له من انتهاكات ومعوقات داخلية وخارجية، فيما دخلت البلاد في سجالات سياسية وقضائية، أثارت مخاوف من أن تلقى قضية انفجار مرفأ بيروت المصير نفسه الذي لقيه التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في حين طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

فقد تراجع ملف تشكيل الحكومة العتيدة إلى الدرجة الثانية، ليتقدّم ادّعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين، وعاد الصمت المطبق ليسود القصر الرئاسي ومنزل رئيس الحكومة المكلف في وسط بيروت. وكشفت مصادر مطلعة، أن المعادلة ما زالت قائمة على قاعدة أن القصر الرئاسي ينتظر ردّ الحريري على اقتراح الرئيس ميشال عون، إعادة النظر في التوزيعة المقترحة للحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب، فيما ينتظر الحريري بالمقابل ردّ عون على تشكيلته. وانطلاقاً من هذه المعادلة السلبية، بحسب المصادر، فإنّ كلاً من عون والحريري يعرفان موقفيهما المتناقضين من عملية التأليف، بعدما تعززت الشكوك التي تؤكّد الانقسام بينهما، وهو ما يوفّر الأجوبة عن أسئلتهما تلقائياً. ولذلك، فإنّ ما يجري لا يعدو كونه تجميداً للبحث في ملف التأليف إلى أجل غير مسمّى، في وقت يغيب أي دور للوسطاء المحليين أو الأجانب على حدّ سواء.

في هذه الأثناء، دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الساسة اللبنانيين إلى «تشكيل حكومة من دون تردّد»، مؤكّداً «أنّ المجتمع الدولي لن يتولى زمام الأمور في لبنان، لكن على السياسيين القيام بواجبهم». وأكّد كوبيتش «أنّ انتشار الجيش بشكل موسع على الحدود مع سوريا ضرورة ملحّة»، مشدداً على «ضرورة تطبيق القرارات الأممية المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات ومنها القرارات 1559 و1680 و1701».

إلى ذلك، جدد جعجع خلال لقائه وفداً من كوادر منطقة بيروت في حزب «القوات اللبنانية»، دعوته للرئيس اللبناني، ميشال عون، ولحكومة تصريف الأعمال، ولأي حكومة ستأتي، بأن «يرسلوا طلباً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بواسطة أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الجريمة». وقال جعجع: «أين المشكلة في اعتماد لجنة تقصي حقائق؟ يقولون إن هناك تحقيقاً محلياً سار في هذه القضية، في حين أنه من المستحيل أن يتمكن أي تحقيق محلي من التوصل إلى تبيان الحقائق، وما حصل في اليومين الماضيين أكبر دليل على ذلك، فكيف تريدون من هذا التحقيق أن يتقدم في ظل ما يجري».