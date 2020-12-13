شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: صباح الخالد يستعد لإعلان حكومته..ولا استبعاد للمرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

يضع رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد، الرتوش الأخيرة على تشكيلة حكومته قبل عرضها على أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تمهيداً لصدور أمر أميري بها اليوم الأحد أو غداً على أقصى تقدير، فيما حسمت الأغلبية النيابية في اجتماعها أمس السبت في ديوان النائب مرزوق الخليفة، منصبي رئيس البرلمان لصالح النائب بدر الحميدي ومراقب المجلس لصالح النائب أسامة الشاهين، فيما ترك أمر منصبي نائب الرئيس وأمين السر للتصويت داخل البرلمان لوجود أكثر من مرشح وعدم الاتفاق على أي منهم.

وعلمت ”الخليج 365” أن وفداً ضم 8 نواب من لجنة تنسيقية النواب التقت الخالد وطلبت منه ثلاثة أمور، الأول احترام الحكومة لقرار الأغلبية النيابية في انتخابات رئيس البرلمان وبقية المناصب النيابية، الثاني مراعاة نتائج الانتخابات عند اختيار الوزراء وعدم إعادة توزير الوزراء الذين سبق استجوابهم وأصبحوا موضع تأزيم مع البرلمان، الثالث التجاوب في الأولويات التشريعية التي وضعتها الأغلبية النيابية، فيما أكدت مصادر مطلعة أنه لن يتم استبعاد المرأة من حكومة الخالد الجديدة، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس عائدتان في التشكيل الجديد.

وخلص اجتماع النواب في ديوانية النائب مرزوق الخليفة، أمس إلى حسم المناصب القيادية واللجان البرلمانية والأولويات التشريعية في المجلس.

وقال النائب أسامة المناور: «40 نائباً اجتمعوا وأكدوا أنهم سيرشحون الحميدي ونثق بهم بإذن الله وهم يشكلون 80 % من عدد النواب».

بدوره قال النائب صالح الشلاحي: نحن متفقون على أن يرأس المجلس بدر الحميدي وهناك أكثر من زميل ترشحوا لنائب الرئيس، والاجتماع شهد تبادل الابتسامات بين الحضور، والرسالة كانت واضحة بالرغبة في التغيير.

وكشف النائب حسن جوهر أنه أبدى رغبة بالترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، لافتاً إلى أن الأمر لم يحسم لأن هناك أكثر من مرشح للمنصب. وأضاف: في حال فوز مرزوق الغانم بالرئاسة، لا توجد لدي مشكلة مع شخصية الرئيس، أنا أدائي كنائب غير موجه إلى الرئيس وسأمارس سلطاتي النيابية أياً كان الشخص المعني برئاسة المجلس، وإن حاول الرئيس تعطيل أدائي أياً كان هو سأحمّله المسؤولية، مشيراً «بالطبع التعامل مع النائب بدر الحميدي في حال أصبح رئيساً للمجلس سيكون أفضل»، وأعرب عن أمله في قراءة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرسالة الناخب الكويتي عبر مطالب نوابه، وأكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا بد أن تكون قائمة على احترام إرادة الأمة. وقال النائب أسامة الشاهين: «حظيت بمباركة في اجتماع ديوان مرزوق الخليفة.. لمنصب مراقب المجلس، والأمر النهائي سيُحسم في قاعة عبدالله السالم». وأشار النائب حمدان العازمي الى أن النواب خلال الاجتماع تركوا الاتفاق حول انتخاب نائب رئيس المجلس، وأمين السر لجلسة مجلس الأمة.