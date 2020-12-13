شكرا لقرائتكم خبر عن «الشغل التونسي» يستعجل الإنقاذ ويهاجم «ائتلاف الإرهاب» في البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

ألقى الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها تونس، مع إعلانه عن مبادرة من أجل حوار وطني مهمته الإنقاذ، على غرار الحوار الوطني لعام 2013، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات قوية ل«ائتلاف الكرامة» الذي نعته الاتحاد ب«ائتلاف الإرهاب» بسبب موجة العنف التي تجتاح البرلمان، فيما نددت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بسياسات حزب «النهضة» وطالبت بالدفاع عن الدولة المدنية.

ووجه الاتحاد الذي يعد أكبر وأعرق منظمة وطنية في تونس ويضم أكثر من 800 ألف منتسب من العمال في جل القطاعات، نداء إلى رئاسة الجمهورية يدعوها للتفاعل إيجابياً مع مبادرته من أجل الانطلاق في الحوار.

وأوضح الاتحاد أن المبادرة ستكون «بديلاً عن التجاذبات والتطاحن ومخرجاً من الأزمة التي تردت فيها البلاد، وإنقاذاً لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية». كما دعا، القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة، وتوفير كل شروط نجاحها لتجنيب البلاد وضعاً لا يمكن توقع مدى نتائجه الكارثية.

وتقوم مبادرة الاتحاد أساساً على إرساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني يُفضي إلى توافقات من أجل إنقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستقلة من ضمنها، بمقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني.

وتعيد المبادرة إلى الأذهان الحوار الوطني عام 2013 الذي قاده الاتحاد وعدد آخر من المنظمات الوطنية، ضمن ما يُعرف برباعي الحوار الوطني، حيث نجح في تجنيب البلاد حرباً أهلية بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية، ووضع خارطة طريق في 2014 مهدت لانتخابات ديمقراطية بإشراف حكومة مستقلة. ونال الرباعي جائزة نوبل للسلام في 2015.

ووجه الاتحاد انتقادات مبطنة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، والتيار الديني المتشدد، بسبب تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبة البرلمان الذي تمارسه ما سماها كتلة «ائتلاف الإرهاب» تجاه أغلب النواب المعارضين لآرائها، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».

وأضاف أن ممارسة العنف داخل البرلمان تأتي في ظل «تواطؤ صامت، إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم؛ الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان، وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى، ويهدّد كيان الدولة والمجتمع»، وفق نص البيان.

كما دان اتحاد الشغل، العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النواب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس، من قبل نفس الكتلة «بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للشائعات وبث للكراهية، وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية».

خطر «اتحاد القرضاوي»

من جانب آخر، قالت زعيمة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، إن حكم «النهضة الإخوانية» أفسد المؤسسات الدينية في البلاد، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها أمس السبت، للمطالبة بقطع العلاقات مع ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين» الذي تتحكم فيه الجماعة المتطرفة، وأسسه الداعية «الإخواني» يوسف القرضاوي.

وأعربت موسى عن رفضها لاتفاقية «الإخوان» في تونس مع «اتحاد القرضاوي»، قائلة: «حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس، وهناك جمعيات تموّل الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، ونحن نطالب بدولة مدنية مستقلة في تونس».