شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترخص لـ«فايزر».. والتطعيم يبدأ اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت الولايات المتحدة موافقتها على استخدام لقاح «فايزر/ بايونتيك» لمكافحة جائحة كورونا ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة في البلاد يتوقع أن تبدأ اعتباراً من مساء اليوم، لكن تلبية الطلب الضخم هو أكبر التحديات التي تواجه لقاح «فايزر» في ظل تزايد عدد الدول التي أقرت استخدامه أو شرعت في عمليات التطعيم بالفعل، بعدما وافقت المكسيك على استخدامه فيما تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية البدء في التطعيم قريباً.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف دي أيه) في رسالة، أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح. وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة «فايزر/بايونتيك» الأمريكية- الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.

ترامب يرحب

ورحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا النبأ بمقطع فيديو قصير على «تويتر»، قائلاً: «اليوم حققت بلادنا معجزة طبية». وأضاف: «بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد»، مشيراً إلى أن أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة.

وقال: «إن الحكام يُقررون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقاها أولاً». وتابع: «نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدمو الرعاية والإسعافات الأولية أول مَن يتلقاها».

وكان ترامب، الذي ركز كل استراتيجيته لمكافحة الوباء على تطوير لقاح بسرعة، عبر عن نفاد صبره إزاء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وكتب في تغريدة: «أنزلوا هذا اللقاح اللعين الآن!». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر/ بايونتيك، الجمعة، أو أن يقدم استقالته.

وكانت الولايات المتحدة، اشترت مئة مليون جرعة إضافية من لقاح آخر هو لقاح «موديرنا» وبذلك ضاعفت عدد الجرعات المطلوبة مسبقاً من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية. وقبل الولايات المتحدة، وافقت المكسيك على تسويق لقاح فايزر، على أن تبدأ حملة التلقيح في نهاية ديسمبر مع الدفعة الأولى من 250 ألف جرعة التي ستكفي 125 ألف شخص مع جرعتين.

مقاطعة كيبيك الكندية

وفي كندا أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرنسوا ليغو، أن التطعيم سيبدأ في المقاطعة الكندية قريباً، بعد خمسة أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية، الضوء الأخضر للقاح تحالف فايزر/ بايونتيك ضد «كوفيد- 19». وقالت حكومة كيبيك في بيان إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولاً.

وقال ليغو، خلال مؤتمر صحفي: «نرى النور في نهاية النفق. في الواقع، سنبدأ بتلقيح أوائل الأشخاص في كيبيك»، متحدثاً عن «خطوة بمنتهى الأهمية». وأضاف: «بالطبع لن يتم تطعيم الجميع في الأيام القليلة المقبلة وفي الأسابيع المقبلة، لذا يجب التحلي بالصبر، وينبغي توخي الحذر».

وفي هونج كونج، قالت السلطات هناك إنها أبرمت صفقات لقاحات ضد «كوفيد- 19»، إحداها مع شركة «فايزر» وأخرى مع «سينوفاك» ومقرها في بكين، مع خطط لإطلاق حملة تلقيح في أوائل عام 2021.

زيادة الطلب

من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية: إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر الآن بعد أن تمت إجازة لقاح «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة ستكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم. وقال أوجور شاهين: «علينا حل مشكلة التصنيع. من الواضح جداً أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر». وقالت الشركتان إنها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

(وكالات)

رئيس إدارة الأغذية الأمريكية: مستعد للتطعيم فوراً

قال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ستيفن هان إنه مستعد للتطعيم بلقاح كوفيد-19 فور توافره. جاء تصريح هان بعد أن وافقت الولايات المتحدة أمس الأول على الترخيص للقاح شركتي فايزر وبيونتك الذي بات جاهزاً للتوزيع.

ودافع هان في مؤتمر صحفي عن أسرع عملية ترخيص للقاح إلى الآن قائلاً إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة.

ونفى التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس دونالد دترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.

(رويترز)