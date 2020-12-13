شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتجه لتشديد العزل والمستشفيات تصل طاقتها القصوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات اليوم الأحد تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والدعوات المطالبة بالتحرك، في وقت أعادت الصين فرض إغلاق على مدينة شمالي البلاد، حيث أصبح الوضع أشبه ب«زمن الحرب»، وأطلقت حملة فحوص واسعة النطاق في مدينة أخرى.

وستتضمن المناقشات التي ستجريها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات في البلاد ما إذا كان يتعين إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها وإن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك. وأضاف «علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن، وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماماً».

حالة تشبه الحرب

وفي الصين أعلنت سلطات دونغينيغ أنها وضعت المدينة في «وضع يشبه زمن الحرب»، وتم وقف كل وسائل النقل وأصبح يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود إلى الساعات ال24 الماضية، ويثبت أنه لا يحمل الفيروس.

وأغلقت المدارس ولم يعد بإمكان المطاعم إلا تقديم خدمة التوصيل. وفي المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع. وفي سيويفينهي، التي لم تقرر فرض إغلاق، أطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق تستكمل في غضون 3 أيام.

أمريكا.. أرقام قياسية

الولايات المتّحدة من جانبها أحصت رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة . وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال (24 ساعة) بلغ نحو 2600. ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق».

ارتفاع الإصابات

وفي طوكيو ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت أمس أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد مع استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041 ، حيث أعلنت العاصمة طوكيو والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة. (وكالات)