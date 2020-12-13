شكرا لقرائتكم خبر عن 390 طلعة جوية لتلقيح السحب وزيادة سقوط الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تنفيذه 390 رحلة جوية لتلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار»، منذ بداية العام الجاري 2020 بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات لكل طلعة جوية، شملت أغلب مناطق الدولة، لتحفيز السحب على سقوط كميات أكبر من الأمطار.

وأوضح المركز ل ”الخليج 365” أنه تم استخدام 6147 شعلة محلية وشعلة عبر «المولدات الأرضية» خلال الفترة ذاتها منذ بداية العام الجاري، شملت استخدام 5,555 شعلة محلية في الطلعات الجوية، من إنتاج مصنع «الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز، بالإضافة إلى 592 شعلة عبر «المولدات الأرضية» التي تستعمل تقنيات صديقة للبيئة في تلقيح السحب والتي تعمل عن طريق وضع مولدات تحوي في داخلها الشعلات وتحوي الأملاح الطبيعية في أماكن مرتفعة وإطلاق تلك الشعلات بشكل مجمع لتلقيح الهواء الصاعد بهدف تطوير وتسريع نمو قطرات الماء في السحب لتصل إلى أحجام كبيرة ومن ثم تصادم وتلاحم هذه القطرات وهطول الأمطار، بجانب الطلعات الجوية التي يقوم بها المركز.

وأضاف أنه خلال الفترة ذاتها تم استخدام أيضاً 2984 عبوة «النانو»، النوع الذي تم تحديثه وتطويره وفقاً للأبحاث التي تمت بناء على أحد الفائزين بمنحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتقييم مواد التلقيح المعتمدة على تكنولوجيا النانو، والذي يهدف إلى اختبار المواد الجديدة لتلقيح السحب، بهدف اختبار فاعليتها وإمكانية استخدامها على نطاق أوسع ضمن مجموعة متنوعة من الظروف المناخية.

وأشار المركز إلى أن عمليات الاستمطار التي يقوم بها قسم العمليات التابع لإدارة الأرصاد الجوية، تستهدف جميع السحب القابلة والمطيعة لعمليات الاستمطار، بغض النظر عن أماكن تواجدها على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن معظم السحب القابلة لعمليات الاستمطار توجد بكثرة وبتكرار أعلى السلاسل الجبلية الشرقية، خاصة في فصل الصيف، وعلى مناطق متفرقة مثل المنطقة الغربية الداخلية والمناطق الشمالية والشرقية خاصة في فصلي الشتاء والربيع.

في سياق متصل، توقع المركز، أن يكون طقس اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، خاصة الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.