كورونا عربياً: الإصابات تتجاوز 3 ملايين.. والمغرب يقترب من 400 ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، 14 ألفاً و205 حالة جديدة، يوم أمس السبت، جاوز معها الإجمالي 3 ملايين حالة، ووصل إلى 3 ملايين و8 آلاف و427 إصابة مؤكدة، في حين حصد الوباء أرواح 283 شخصاً جديداً، وصل معها عدد الضحايا إلى 51 ألفاً و807 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وفي نحو شهرين، سجّل منحنى إصابات كورونا بامتداد 22 دولة عربية مليوناً و120 ألفاً و268 حالة، بنسبة بلغت 37% من إجمالي الإصابات المُسجّلة منذ ظهور الوباء فبراير الماضي، علماً بأن المنحنى شهد صعوداً كبيراً وقفزات متتالية في عدة دول عربية على رأسها الإمارات والمغرب والعراق والأردن ولبنان، منذ أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد استقراراً في بعضها وانخفاضاً بنسب متفاوتة في أخرى.

وبات المغرب على أعتاب 400 ألف إصابة بـ"كوفيد-19"، بعد تسجيل 3 آلاف و33 إصابة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى 397 ألفاً و597 إصابة مؤكدة، علماً بأنه يحتل المرتبة الثانية بعد العراق في عدد إصابات الوباء عربياً، والمرتبة الثالثة بعد كل من العراق ومصر، حيث وصل عدد ضحاياه إلى 6 آلاف و589 حالة وفاة.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: عمان وليبيا والصومال عن حالات جديدة ليوم أمس، 12 ديسمبر الجاري.