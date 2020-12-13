البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء السبت، عن بدء توزيع لقاح كورونا في جميع أنحاء البلاد، بعدما وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، في وقت سابق من اليوم على لقاح فايزر/بيوتنيك.

وقال جوستاف بيرنا المسؤول التشغيلي لعملية "وارب سبيد" التي أطلقتها واشنطن للتعامل مع الجائحة، في بيان صحفي عبر موقع البنتاجون الإلكتروني، مساء السبت، إنه في الوقت الحالي يتم تعبئة الصناديق وتحميلها باللقاحات مع التركيز على مراقبة الجودة.

وأضاف "نتوقع ان يصل اللقاح إلى 145 موقعًا في جميع الولايات بحلول يوم الاثنين المقبل، وأن يصل يوم الثلاثاؤ إلى 425 موقعًا، و66 موقعًا يوم الأربعاء.

وأشار إلى أنه في غضون الـ 24 ساعة القادمة ستبدأ اللقاحات في الانتقال من منشأة تصنيع شركة فايزر إلى مراكز للتوزيع ثم تنتقل إلى 636 موقعًا على مستوى البلاد. تم تحديد هذه المواقع من قبل من قبل الولايات.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، إن جيشنا في عملية "Warp Speed" ​​يعطيني مزيدًا من الفخر وتفاني أفراده في خدمة الشعب الأمريكي.

وأشار بيان البنتاجون إلى أنه سيتم توفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه سيتم توزيع اللقاحات بشكل عادل على الولايات.

اعتبر البيان از اليوم هو الأهم لبداية "نهاية" فيروس كورونا.